Mark van Bommel heeft duidelijke boodschap voor de fans van Antwerp

Royal Antwerp FC pakte vorig jaar de beker en de titel. Het is uitkijken of de club ook dit jaar tot het einde kan meespelen voor de hoofdprijs.

Het seizoen loopt een pak minder voor Royal Antwerp FC, maar als de troepen van Mark van Bommel zondag winnen van Club Brugge staan ze toch maar mooi op gelijke hoogte van de ploeg die genoemd wordt als de grote uitdager van Union SG voor de landstitel.

Toch moet Van Bommel toegeven dat blauwzwart wel heel veel in huis heeft, met vooral een uitstekende en ervaren selectie. “Als je ziet wat er bij hen op het veld staat, dan zijn ze het aan hun stand verplicht om mee te doen voor de landstitel. Wij proberen, na een uniek jaar, aan te haken”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Top zes is ambitie van Antwerp

De kern van The Great Old is kleiner, zit met langdurig geblesseerden en verloor met Arthur Vermeeren hun beste speler, maar ook de cijfers buitenshuis, 13 op 36, hebben een groot aandeel in de huidige positie van de regerende landskampioen.

Over de ambities voor dit seizoen is de Nederlander duidelijk. “Onze ambitie vorig jaar was de top vier halen. Nu is dat de top zes. In tien matchen kan veel dankzij de halvering van de punten, maar we moeten niet denken dat we zomaar eventjes zullen meespelen voor het kampioenschap.”