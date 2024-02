Jong talent tekent eerste profcontract bij Anderlecht

Anderlecht heeft aangekondigd dat Amine Mahroug zijn eerste profcontract heeft getekend bij de club. Hij is een linksback en is een U15 international.

Amine Mahrough tekende dinsdag zijn eerste profcontract bij Anderlecht. Dat laat de club zelf weten via zijn officiële kanalen. Het gaat om een contract van drie jaar, voor de speler die in 2008 werd geboren.

'Amine is een echte ket van de hoofdstad', begint de club op zijn website. Hij speelt al sinds zijn achtste bij paars-wit. Academy Director Mikkel Hemmersam gaf uitleg over de speler.

"Amine is een moderne, linksvoetige vleugelverdediger. Hij onderscheidt zich door zijn balaanname en heeft zowel de defensieve als aanvallende aspecten onder de knie. Als we samen in de komende jaren verder blijven werken aan de aspecten waar hij nog in kan verbeteren, is Amine zonder twijfel een mooi aanstormend talent voor de toekomst", klonk het.