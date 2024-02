16-jarige staat nu al op rand van doorbraak bij Anderlecht, ex-coach ziet grote toekomst voor hem

Toch wel een verrassing afgelopen weekend toen Nunzio Engwanda ineens in de selectie van Brian Riemer voor de wedstrijd tegen KAA Gent zat. De amper 16-jarige verdediger moet de volgende worden die doorbreekt bij paars-wit

Engwanda heeft sinds dit seizoen een basisplaats beet bij de RSCA Futures in de Challenger Pro League en trekt daar meer dan zijn streng. Hij wordt gezien als de opvolger van Zeno Debast. Robin Veldman had hem als beloftencoach ook al in het vizier en zag hem dit seizoen al schitteren.

"Ik kijk nog naar alle matchen van de RSCA Futures en zag hen onlangs - met een ploeg die acht spelers miste - 1-1 gelijk spelen tegen Beerschot, toch een topploeg in 1B", vertelt hij in Het Nieuwsblad. "Hoe Nunzio Engwanda daar als centrale verdediger acteerde...Pff. Hij hield zich als 16-jarige fysiek staande, maar hij was tegelijkertijd ook dominant aan de bal."

Veldman ziet ook dat hij een stevige basis heeft. "Hij heeft ook het geluk dat zijn 20-jarige broer Alonzo Engwanda ook bij de RSCA Futures zit. Alonzo vind ik ook een onderschatte voetballer als middenvelder. Die heeft veel agressiviteit en bewegelijkheid en is eigenlijk al toe aan een extra uitdaging. Maar momenteel is Alonzo ook de perfecte gids voor zijn broer Nunzio. Ik verwacht er veel van.”