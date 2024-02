Ex-trainer Anderlecht onthult wie het grootste talent is én wie zijn favoriete speler is: "Die knuffel... Nog altijd kippenvel!"

Robin Veldman was vorige week nog eens in het land. De voormalige trainer van de RSCA Futures én ook van de A-ploeg maakte van de gelegenheid gebruik om ook aan te schuiven bij de podcast Café Constant. En daar gaf hij toch enkele interessante quotes.

Het grootste talent waar hij mee werkte, daar hoeft hij alvast niet lang over na te denken. De naam kwam verrassend snel: Zeno Debast. Veldman haalde hem zelf nog op, maar zag hem snel doorgroeien. "Waarom niet Julien Duranville? Hij heeft nog maar heel weinig gespeeld door blessures."

"Jammer genoeg ging hij weg bij Anderlecht. "Ik begrijp de keuze voor Dortmund wel, maar ik zie maar met mondjesmaat talent. Maar Zeno... Ik zag zijn talent: zo goed aan de bal, maar verdedigend nog wat werk. Als ik hem nu crosspasses zie geven: wauw! Ik ben onder de indruk van zijn overgang van middenvelder naar verdediger", aldus Veldman.

Maar er is er nog eentje die altijd een speciale plaats in zijn hart zal krijgen. "Mijn favoriete speler is Théo Leoni. Ik heb een band met Théo sinds ik hem kapitein maakte. Ik heb hem geduldig moeten houden. Maar die dankbaarheid... De knuffel die hij me gaf na de match tegen Eupen... Ik heb nog altijd kippenvel als ik erover praat."