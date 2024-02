Duizelingwekkende stats van Antwerp maken enorme indruk op KV Mechelen, maar toch 'goed moment' voor een stunt

De Antwerpse trein staat weer op de rails. De statistieken die het voorlegt zijn duizelingwekkend, zo komen ze toch over bij KV Mechelen. De tegenstander van dit weekend spreekt wel over een goed moment om de landskampioen te treffen.

Besnik Hasi kent zijn pappenheimers. De KVM-coach weet dus maar al te goed wat Antwerp te bieden heeft. "Als je naar de statistieken kijkt, winnen ze 60% van hun thuismatchen. Ze hebben meestal meer dan 60% balbezit, ze zijn dus comfortabel aan de bal. Ze hebben de minst gepasseerde verdediging."

Weinig toegestaande passes in het laatste derde is de sleutel. "Het slechte nieuws voor ons is dat ze ook in vorm steken." Die goede statistieken komen er niet zomaar: dat is een gevolg van de kwaliteiten. "Hun as is zo sterk. Met Alderweireld achteraan kunnen ze op hun beide oren slapen."

Alderweireld doet Antwerp op beide oren slapen

En het draait niet enkel om hem. "De twee centrale verdedigers kunnen diepe ballen spelen in de rug van de verdediging van de tegenstander. Ze hebben een sterk middenveld, met nu ook een goede Doumbia. Ze hebben een spits die de bal kan bijhouden en kan scoren. Op de zijkanten kunnen ze uitpakken met acties."

"Ze hebben al zes keer gescoord via afstandsschoten, met verschillende spelers", weet Hasi ook. "Als een match op slot zit, kan Doumbia of de spits zo uithalen. Ik ben wel op mijn hoede, maar het is een goed moment om hen te treffen."

KV Mechelen vaak goed tegen topploegen

Hoezo? Eerder had de Kosovaar het nog over de goede vorm van RAFC. "Wij hebben ook een paar goede weken achter de rug en voor ons is het interessant om te zien hoe ver wij staan tegen zo'n ploeg. We hebben nog al gevoetbald tegen ploegen met weinig zwakheden. De toppers hebben we vaak tot een goed einde gebracht."

Dat geeft de Mechelse burger moed. "Enkel bij Union hebben we verloren en daar hadden we ook een punt kunnen pakken. Dat Antwerp sterker thuis is dan uit, is wel een factor." En wat met de onderlinge uitslagen? "KV Mechelen kreeg recent al eens een bolwassing, maar deed het heel goed in de Supercup. Dat gaan we meenemen."