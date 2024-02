Topclubs nog in Vlaamse handen, maar voor hoelang? "Gheysens kan nu achterover leunen"

Er zijn bovenaan de stand nog vijf clubs die in Vlaamse handen zijn terwijl de rest van de Pro League lijkt te willen of al verkocht is aan buitenlanders. Antwerp, Anderlecht, Club Brugge, Gent en Genk lijken echter niet snel die weg op te gaan.

Dat zegt Wim Lagae, sporteconoom bij de KU Leuven, die net het boek Sneller, Groter, Gekker heeft gepubliceerd. “Anderlecht en Antwerp zitten net op het punt dat ze de omslag hebben gemaakt om door te groeien”, zegt Lagae in Het Nieuwsblad. Vandenhaute en Coucke zullen willen genieten “Vandenhaute en Coucke hebben diep gezeten, maar de inkomsten van Anderlecht gaan omhoog en ook sportief gaat het nu een stuk beter. Zij zullen nu vooral willen genieten van de goede tijden die eraan komen.” Ook bij Antwerp zitten die betere tijden eraan te komen. Vooral voor Paul Gheysens, die enorm investeerde, is dat een opluchting. “Hij heeft het voetbaltoeval enorm uitgedaagd met zijn grote investeringen, maar uiteindelijk is Antwerp wel geraakt waar hij wilde. Ze hebben Champions League gespeeld, Vermeeren werd voor veel geld verkocht…" Waarom zou je dan verkopen? "Ik verwacht dat de periode van kapitaalverhogingen nu achter de rug is. Antwerp zou voldoende basis en metier moeten hebben om bovenaan mee te blijven draaien. Gheysens kan nu achteroverleunen en de inkomsten omhoog zien gaan.” “En bij AA Gent is met de Vlaming Sam Baro nog maar net een nieuwe overnemer gearriveerd. De toekomst van die vijf clubs ziet er positief uit.” Waarom zou je dan verkopen?"