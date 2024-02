Anderlecht-coach Brian Riemer kampt met zeer lastig dilemma

Jan Vertonghen zal moeten oppassen tijdens de komende competitiewedstrijden. Nog één gele kaart voor de Rode Duivel en hij zal geschorst worden.

RSC Anderlecht ontvangt zondag STVV om 18u30. Een kans voor paars-wit om een derde opeenvolgende overwinning te behalen en de druk op Union SG hoog te houden.

Vrijdag tijdens de persconferentie legde Brian Riemer uit dat hij kan rekenen op de terugkeer van verschillende spelers. Uitstekend nieuws voor een team dat al zijn wapens nodig zal hebben om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het begin van Play-off 1.

Echter, één element zorgt voor wat zorgen te midden van al dit goede nieuws aan de kant van het Lotto Park. Jan Vertonghen heeft dit seizoen al vier gele kaarten gekregen en Riemer staat voor zo voor een lastig dilemma: zijn kapitein gewoon opstellen met het risico op een mogelijke schorsing, of het wat voorzichtiger aanpakken.

Want inderdaad, als de Rode Duivel een vijfde gele kaart zou krijgen, moet hij automatisch een schorsing van één wedstrijd uitzitten. "Zijn mogelijke schorsing is iets waar we rekening mee moeten houden", aldus Riemer.

Een beslissing waar strategisch over nagedacht zal worden, aangezien de club volgende zondag naar Club Brugge moet en daarna Eupen ontvangt. Daarna staat de laatste Brusselse derby van het reguliere seizoen op het programma met een verplaatsing naar RWDM en de thuiswedstrijd tegen KV Kortrijk om het seizoen af te sluiten.