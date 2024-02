Speler van KV Kortrijk blikt terug op periode onder Glen De Boeck: "Ik ben niet de enige"

Bij KV Kortrijk kende Felipe Avenatti zijn eerste seizoen met succes. Na enkele omzwervingen is hij terug bij de club.

In 2018 landde Felipe Avenatti in ons land bij KV Kortrijk. Na enkele uitstapjes is hij nu weer terug bij de club. Zijn contract loopt nog tot eind dit seizoen, de toekomst erna is voorlopig nog zeer onzeker voor de Uruguayaan.

“My place in Belgium is Kortrijk”, vertelt hij heel erg duidelijk aan De Zondag. “Als ik niet bij KVK kan blijven, keren we met 90 procent zekerheid terug naar Uruguay. Want al voelen wij ons hier heel goed, op de duur mis je toch je familie en vrienden.”

Dat hij vorige maand al zou terugkeren naar zijn thuisland was niet helemaal de eerste keuze. “Mijn vrouw en ik waren niet érg enthousiast: onze kinderen van vier en twee jaar zijn hier al goed aangepast én ik liet de club niet graag in deze situatie achter.”

Felipe Avenatti kon niet samenwerken met Glen De Boeck

Uiteindelijk wou hij zelf niet vertrekken en Kortrijk zag dat zelf ook niet zitten. De zaak was snel beklonken. Dit seizoen liep nochtans niet zoals het moest, zeker ook niet in de samenwerking met trainer Glen De Boeck.

“Ach, laten we het hier op houden: het klikte niet tussen ons, we hadden geen vertrouwen in elkaar. We hebben het geprobeerd, zeiden spons over het verleden en tegen Club was ik plots zelfs de aanvoerder. Maar dan zat ik weer op de bank… We speelden elke week met een andere ploeg, ik ben niet de enige die het daar moeilijk mee had.”