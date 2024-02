Riemer is gewaarschuwd voor Play-off 1: dat zal niet meer geaccepteerd worden

Brian Riemer dweept al sinds zijn aanstelling met de fans van Anderlecht. De keren dat hij ze "de beste van het land" heeft genoemd tijdens zijn persconferenties en interviews kunnen we al niet meer tellen. Daarom was het voor de Deen ook pijnlijk toen zijn ploeg een fluitconcert over zich kreeg.

Riemer is slim, dat gaat iedereen die met de man sprak, kunnen beamen. Hij weet hoe belangrijk een thuisreputatie is. En hij is er in geslaagd om er weer één te vestigen in het Lotto Park. Tegenstanders komen weer met schrik afgezakt naar Anderlecht.

Nieuwe generatie fans, zelfde verwachtingen

Daar heeft het publiek een grote rol in gespeeld. De sfeer in het Astridpark is sinds dit seizoen heel wat beter geworden. Een nieuwe generatie fans heeft de weg naar paars-wit gevonden en het is niet enkel meer de twee spionkoppen die voor lawaai zorgen.

Uiteraard heeft ook de omkadering daarbij geholpen: de nieuwe verlichting en lichtshow, maar vooral de namen in de ploeg. Hazard, Dolberg, Delaney, Vertonghen, Schmeichel... dat zijn jongens die internationale weerklank hebben. Ze hebben weer iets om zich aan vast te houden.

Maar een prestatie zoals die eerste helft, dat doet terugdenken aan de periodes onder Felice Mazzu en René Weiler. Een Anderlecht-fan blijft hunkeren naar vlot combinatiespel en technische hoogstandjes. Ze willen niet zien dat hun keeper het meeste baltoetsen heeft.

Een DNA van een club zit niet enkel bij de spelers, ook bij de fans

Als Riemer zijn publiek wil behouden zal hij ervoor moeten zorgen dat Anderlecht brengt wat ze verwachten. Riemer is niet balverliefd. Als de tegenstander de bal heeft: so be it. Dat kan hij zich op verplaatsing wel permitteren, maar niet thuis.

Het is alvast een waarschuwing voor de play-offs als Club Brugge, Antwerp, Union, Gent... op bezoek komen. De manier waarop is nog altijd belangrijk bij Anderlecht, dat kon Weiler er niet uitkrijgen en dat zal Riemer ook niet lukken. Een DNA van een club zit niet enkel bij de spelers, maar vooral ook bij de fans. Die zijn omwille van die reden ook fan geworden...