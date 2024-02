Hasi roept zijn spelers tot de orde: "Dat moeten ze helemaal niet doen"

KV Mechelen staat voor een belangrijk duel tegen KV Kortrijk. De ploeg van trainer Besnik Hasi moet bevestigen tegen dit soort tegenstanders.

Met nog vier wedstrijden te gaan in de reguliere competitie lijkt KV Mechelen, mede door de overwinning van vorig weekend tegen Royal Antwerp FC, haast zeker van het behoud. Naar boven kijken wil trainer Besnik Hasi echter niet doen, ook al beginnen de supporters te dromen.

“Ik doe geen uitspraken over de Champions’ Play-offs zolang we mathematisch niet gered zijn”, bleef Besnik Hasi de voorbije matchen telkens maar herhalen en de fans hopen dat ook de spelers er stilaan in beginnen te geloven. Op zijn persconferentie van vrijdag kon Hasi dan ook niet rond de vragen over een mogelijke deelname aan play-off 1.

“Ik heb nooit gezegd dat niemand ons naar voren mag schuiven”, zegt Hasi aan Gazet van Antwerpen over het heikele onderwerp. “Zeker de fans mogen dat. Maar zolang we mathematisch niks in handen hebben, mogen wij daar zelf niet over praten.”

Besnik Hasi is bijzonder tevreden over wat hij bij zijn spelers ziet op dit moment en wil dat ook zo houden. “Ik zie op training dat de jongens gefocust zijn op de wedstrijd die komt. En dat moeten ze ook doen. Ze moeten niet focussen op welke plaats dan ook in het klassement.”