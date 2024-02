Marc Degryse ziet maar één uitweg meer voor seizoen van Antwerp en Club Brugge

Met 45 punten staan Club Brugge en Royal Antwerp FC broederlijk naast elkaar. De achterstand op Union SG bedraagt ondertussen 20 punten.

Club Brugge en Royal Antwerp FC delen de derde plaats in de rangschikking van de Jupiler Pro League na het voorbije weekend. Een beter doelsaldo houdt blauwzwart nog voor The Great Old in de stand.

De achterstand is opgelopen tot maar liefst 20 punten. Met de halvering voor de start van de Champions’ Play-Off betekent dat nog altijd een gat van maar liefst 10 punten op leider Union SG. Een nieuwe titel lijkt voor beide ploegen onmogelijk geworden.

En dat heeft de nodige gevolgen voor wat er dit seizoen nog komt, zo zegt analist Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws. Er moeten keuzes gemaakt worden en die lijkt vrij voor de hand te liggen gezien het klassement.

Leuke wedstrijd tussen KAA Gent en Antwerp

“Wat voor Club geldt, geldt evenzeer voor Antwerp. Ook de ploeg van Mark van Bommel moet zijn seizoen in de beker kleur gaan geven”, vertelt de analist.

Antwerp en Gent speelden volgens Degryse ondanks alle problemen die ze hebben een leuke en open wedstrijd. “Gezien de kansen op het einde verdiende Gent wellicht iets meer dan een gelijkspel”, klinkt het nog.

Met vooral Brown in de hoofdrol, maar Tissoudali en Depoitre scoorden niet. “Je kan ze bij Gent verder niks verwijten. Meer dan de top zes halen en het publiek nog vijf mooie wedstrijden bieden in Play-off 1 zit er niet in. Gezien het zware programma zal dat al lastig genoeg worden.”