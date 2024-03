Trainer Oscar Garcia deelt een prik uit aan het OHL-bestuur: "Dat is alsof we een berg moeten beklimmen"

Oscar Garcia zit bij OHL met een zware taak opgezadeld. Als de Leuvenaars het niet halen, zal het niet moeilijk zijn om het grootste minpunt aan te duiden.

In de laatste vier competitiematchen kwam OHL in totaal één keer tot scoren en maakte het geen enkel doelpunt vanuit het veldspel. Het gebrek aan scorend vermogen, zeker in de voorste linie, achtervolgt de Leuvenaars al het hele seizoen.

"Een doelpunt maken, dat is voor ons alsof we een berg moeten beklimmen", zucht trainer Oscar Garcia. De Spanjaard had er tijdens de winter graag een spits bij gekregen. "We hadden beter kunnen doen in de transferperiode", is zijn duidelijke kritiek aan het adres van het OHL-bestuur.

Cijfers OHL zijn duidelijk

Garcia moet er het beste van maken met de spelers die hij tot zijn beschikking heeft. "Wat kunnen we nu meer doen dan blijven werken, onszelf verbeteren en kansen blijven creëren? In wedstrijden zie je meestal een weergave van wat op training gebeurt. Onze cijfers zijn wat ze zijn."

Nochtans kan op de inzet van de spitsen weinig aangemerkt worden. "Een aanvaller moet doelpunten maken, dat is een deel van de job. Momenteel hebben we geen geluk voor doel. Onze prestaties zijn beter dan onze positie in de stand. Aan het eind zal de beloning wel volgen", blijft Garcia positief over de degradatiestrijd.