Afgelopen winter liep hij bijna bij KV Mechelen rond maar: "Anderlecht is mijn thuis en mijn club"

In de Challenger Pro League loopt heel wat talent rond, zeker bij de beloftenploegen. Ook bij de RSCA Futures kunnen ze daarover meepraten.

Daar loopt zo bijvoorbeeld Nail Moutha-Sebtaoui rond. De linkervleugelverdediger is een vaste waarde in de basis bij de RSCA Futures.

Maar het had er ook anders kunnen uitzien voor de 18-jarige. Moutha-Sebtaoui was deze winter volgens Het Nieuwsblad rond met KV Mechelen, maar blies die transfer op het laatste moment af.

"Anderlecht is mijn thuis en mijn club", vertelt hij bij de krant. "Dat is de voornaamste reden waarom ik bij Anderlecht tekende. Na twee jaar FC Brussels doorliep ik de volledige jeugdopleiding in Neerpede."

Moutha-Sebtaoui heeft duidelijk ook nog veel ambitie. "Mijn grote droom was altijd om het eerste elftal te halen. Dichter dan de RSCA Futures kan je niet geraken. Ik sta dan ook nog altijd pal achter mijn beslissing om te blijven."