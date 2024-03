Westerlo-Genk was geen toeval volgens Vandenbempt: "Ik kreeg nog voor het begon een signaal"

Over Westerlo-Genk zal nog een hele tijd gepraat worden. Want helemaal toeval was het toch allemaal niet.

Peter Vandenbempt was voor Eleven zondag aanwezig bij het duel tussen Westerlo en KRC Genk. De schijnvertoning die het op het einde werd was wel degelijk afgesproken. Het groeide niet organisch, vertelt Vandenbempt aan Sporza.

“Want nog voor het begon, kreeg ik het signaal dat de banken met elkaar hebben gecommuniceerd”, is hij heel erg duidelijk. En de verantwoordelijkheid daarvoor gaat dus veel verder dan enkel Rik De Mil.

“Dat Kayembe en Madsen dan de bal over en weer spelen, is een opgestoken middelvinger naar elke rechtgeaarde voetbalfan. Dat die twee eventueel een straf zouden ontlopen, terwijl de trainer aan de deur is gezet, vind ik niet correct. De spelers dragen in deze een grote verantwoordelijkheid en mogen op hun plichten gewezen worden.”

De Mil zal niet gemakkelijk nieuwe job vinden

Toch lijkt enkel De Mil diegene te zijn die moet boeten en dat zal hem zeker nog een hele tijd achtervolgen, ook al omdat hij nog maar net bezig was als hoofdtrainer. Hij wordt trouwens opgevolgd door Bart Goor.

“Hij zal dit niet zomaar van zich af kunnen zetten. Als je een trainer hebt met 15 jaar dienst, is het iets anders. Maar De Mil staat nog maar aan het prille begin van zijn trainerscarrière.”

Vandenbempt hoopt dan ook dat hij nog ergens anders aan de bak zal geraken. “Hopelijk voor hem wil een club die ene fout - want meer is het ook niet - door de vingers zien en oordelen op zijn verdiensten als trainer. Maar dat het niet zomaar weggeveegd zal worden in de toekomst, is duidelijk.”