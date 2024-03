CEO van voetbalbond komt met belangrijk nieuws over scheidsrechters in Champions' Play-offs

De scheidsrechters staan al het hele seizoen onder druk. Er worden ontzettend veel fouten gemaakt en dat doet niet veel goeds vermoeden voor de play-offs.

De voetbalbond heeft zware maanden achter de rug. Het was voor Piet Vandendriessche, die nog maar twee maanden CEO is van de voetbalbond, geen periode om zich rustig in te werken in het bedrijf waarvoor hij werkt.

Zeker met het dossier rond de scheidsrechters lag er heel veel werk op tafel. “Het scheidsrechterslek was op dat vlak misschien een goede aanleiding om enkele zaken door te duwen”, vertelt Vandendriessche aan Het Laatste Nieuws.

Met Peter Willems werd een nieuw hoofd van het Referee Department aangesteld en die moet ervoor zorgen dat de rust terugkeert. “Uiteindelijk gaat het over de juiste mensen op de juiste plaats zetten. En je hebt nood aan teamspelers, mensen die kunnen samenwerken met anderen.”

Geen buitenlandse refs in play-offs

Vandendriessche voelt ook de steun voor het scheidsrechterskorps na de uitspraak van het BAS in de zaak van het al dan niet herspelen van de match tussen Anderlecht en KRC Genk rond de te hernemen strafschop.

“Zij staken de scheidsrechters een hart onder de riem. 'Het zijn geen übermenschen die foutloos zijn.' Natuurlijk moeten die grote vergissingen eruit. Ze overschaduwen het vele goede werk waar veel minder aandacht voor is.”

Vandendriessche is ervan overtuigd dat de scheidsrechters van een goed niveau zijn. Daarom is ook beslist, zo laat de CEO nog weten, dat er tijdens de Champions’ Play-offs geen buitenlandse refs ingezet zullen worden, ook al werd daar dit seizoen nog voor gepleit.