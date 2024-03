Klare taal over Filip Joos: "Zo lopen er niet veel rond"

Gilles De Coster kennen we vooral van De Mol. Hij is echter sinds dit seizoen ook de presentator van de voetbalpodcast 90 Minutes.

Gilles De Coster kreeg de job van presentator bij de podcast 90 Minutes aangeboden door Sam Kerkhofs, al gaf hij meteen toe dat zijn voetbalkennis tot de enkel van Filip Joos komt.

“Ik vind het plezant om het gesprek de vrije loop te laten. Al moet ik nog meer beseffen dat ik het kleine kuiken ben tussen allemaal grote voetbaldieren”, is De Coster heel erg duidelijk in een interview met HUMO.

De Coster heeft een uitstekende band met Filip Joos. Love him or hate him. “Voetbalminnend Vlaanderen mag van geluk spreken met iemand als Filip. Hij is ontzettend taalvaardig en ongelofelijk integer. What you see is what you get. Geloof me vrij: zo lopen er niet veel rond.”

Anekdotes

De kennis die Joos over het voetbal heeft is ongelofelijk, zo vindt De Coster. “Hij kent er alles van, hè. Dan zegt hij opeens: 'Dat is met de titel van Lierse in '97 ook gebeurd.' En dat blijkt nog te kloppen ook!”

Maar Joos heeft ook ontzettend veel anekdotes te vertellen, vaak Italiaans getint. “Onlangs vertelde hij over die keer toen een stel bandieten Gianfranco Zola had proberen te ontvoeren. Ze hadden hem benaderd in een verlaten Italiaans tankstation, maar Zola bleek een zodanig sympathieke kerel te zijn dat ze hun plan hebben laten varen.”