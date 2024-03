Tielemans blikt terug op speciale band die hij heeft én op de nieuwe groep Duivels, waarvan veel verwacht wordt

Tussen Tielemans en Engeland ontstaat een sterke band. De speler die al meer dan 175 wedstrijden in de Premier League heeft gespeeld, scoorde twee keer tegen de Three Lions in Wembley. Hij had al de FA Cup gewonnen met Leicester en had gescoord tegen de Engelsen in Leuven in 2020.

Na zijn persconferentie maandagavond had niemand gedacht dat Domenico Tedesco een basisopstelling zou samenstellen met Youri Tielemans voor de wedstrijd in Engeland.

De bondscoach had aangekondigd de voorkeur te geven aan Leandro Trossard, wat deed vermoeden dat de speler van Arsenal de positie van Kevin De Bruyne zou innemen, voor Onana en Mangala.

Uiteindelijk was het wel de speler van Aston Villa die startte. Een goeie keuze van Tedesco, want de voormalige speler van Anderlecht scoorde twee doelpunten. Bij Voetbalkrant.com sprak Youri Tielemans over deze prestatie en over het gelijke spel dat de Rode Duivels op de laatste actie van de wedstrijd moesten toestaan.

"Ik hoef me niet te verstoppen, ik ben erg trots op mezelf. Twee doelpunten scoren hier is prachtig. Het belangrijkste blijft de ploeg en de prestatie, we zullen dit moeten analyseren om klaar te zijn voor het EK."

© photonews

Een bijzondere band ontstaat tussen Youri Tielemans en Engeland

Toen de Three Lions de Rode Duivels uitdaagden in Den Dreef in Leuven, leverde Tielemans al een schitterende prestatie met een doelpunt. Op Wembley won hij ook de FA Cup met Leicester tegen Chelsea. De 26-jarige speler, die al 176 wedstrijden in de Premier League heeft gespeeld, is bezig met het creëren van een speciale band met Engeland en zijn legendarische nationale stadion.

Tielemans was dan ook tevreden over de interlandperiode waarin hij persoonlijk toch wel opviel. Ondanks het sombere gelijkspel in Ierland deden de Rode Duivels volgens hem goed werk.

"We voelen progressie bij elke stage. We helpen elkaar veel, we weten dat we een jonge groep hebben, met veel spelers die zijn veranderd en een nieuwe bondscoach. Het kost altijd tijd, en ik denk dat we tijd zullen hebben om in juni te werken. Het was moeilijk tegen een team met veel kwaliteiten. Dat zal ook het geval zijn op het EK, en we zullen misschien moeten afzien. We moeten klaar zijn om de score vast te houden."

© photonews

Oekraïne, een tegenstander om voor op te passen

Enkele minuten na het laatste fluitsignaal kwamen de Rode Duivels erachter dat Oekraïne de derde tegenstander van België zal zijn op het EK. Een lastig team om mee om te gaan dat, ondanks de omweg via de play-offs, aanspraak kan maken op een plaats in de achtste finales.

"We zullen alle drie de tegenstanders goed analyseren om klaar te zijn voor deze groepsfase. We keren terug naar de club met een goed gevoel, we hebben veel geleerd en zijn als groep gegroeid. In juni zullen we klaar zijn."