Wordt hij de kampioenenmaker? "Heb het wel voor hem, maar is geen leider zoals Vertonghen"

Dit weekend gaan de play-offs van start. RSC Anderlecht lijkt nog de enige ploeg te zijn die het Union SG kan moeilijk maken.

Franky Van Der Elst is ervan overtuigd dat Union SG en Anderlecht onder elkaar zullen uitmaken wie de landstitel in de Jupiler Pro League zal pakken. De rest kan enkel nog hopen op de tweede plaats, al is die ook nog wat waard.

Een van de namen die valt als mogelijke kampioenenmaker van paarswit is ongetwijfeld Thorgan Hazard. “Hij kan ze natuurlijk niet in z’n eentje kampioen maken, maar Anderlecht zal wel een goeie Hazard nodig hebben”, klinkt het bij Van Der Elst in Het Nieuwsblad.

Hij was meer dan op zijn niveau aan het einde van de reguliere competitie. “Ik heb het wel voor Thorgan. Hij heeft een beetje het guitige van de Hazards, maar hij heeft ook een sérieux. Hij wil absoluut het beste eruit halen, voor zichzelf en voor Anderlecht.”

Hazard tilt Anderlecht naar een hoger niveau

Voor Van Der Elst heeft Hazard de verwachtingen helemaal ingelost bij Anderlecht. “Hij is echt al van waarde geweest voor Anderlecht. Hij is één van de mannen van de zogenaamde Gouden Generatie die terug is gekomen om er echt nog iets van te maken. Dat vind ik mooi.”

Al is het wel de vraag of hij de ploeg over de streep kan trekken. “Een leider zoals Jan Vertonghen is hij niet, maar hij vult die rol op zijn manier in. En zo is hij ook belangrijk voor de jonge gasten in de kleedkamer. Hazard is een van de spelers die Anderlecht op een hoger niveau brengt.”