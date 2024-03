Succescoach in belangstelling van heel wat Belgische topclubs? "Ik ben nog geen Hein Vanhaezebrouck hé"

Deze zomer gaan er heel wat van de Belgische topclubs op zoek naar een nieuwe trainer. Er is eentje die dit seizoen naam voor zichzelf gemaakt heeft: Miron Muslic. Die beukte met Cercle Brugge zelfs de poort naar de Champions' Play-offs open.

Muslic presenteerde zich dit seizoen als een coach met een concreet idee en met zelfvertrouwen. Uiteraard kom je dan in beeld bij de topclubs als je recept aanslaat. "I’m not stupid, ik laat me niet verblinden door het succes en de interesse", zegt hij in De Zondag.

"Ja, er was vorige zomer al interesse en vanaf november begon het weer. Maar ik verlengde hier heel bewust mijn contract tot 2025. Want Miron and Cercle Bruges, it’s a lovestory!"

Voor Muslic speelt er ook meer dan enkel zijn ambities. "Wat bovenal speelt en zal spelen, is mijn gezin. Ik liet drie jaar geleden mijn vrouw en drie kinderen achter in Oostenrijk om mijn ambities in het voetbal waar te maken. Maar ik weet nu al: ik hou het geen járen meer vol zonder hen."

"Overdag heb ik voldoende werk, maar elke avond zit ik daar alleen in mijn flat. En realiseer ik mij hoe ik hen mis. Ik wil dat oplossen. Maar hoe? En hoe staat die oplossing mijn ambitie als voetbalcoach niet in de weg? De tijd zal wel uitwijzen wat nog volgt."

Gent, Antwerp, Genk en Club Brugge zullen wel mogelijk allemaal op zoek gaan naar een coach..."Ik kan alleen zeggen dat Cercle perfect voor mij is om mij verder te ontwikkelen. Ik wil geen stappen overslaan, hoe instinctief ik soms ook ben. Ik ben nog geen topcoach als Hein, die al járen succesvol is met Gent. Maar hij is ook twintig jaar ouder, hé."