Brian Riemer onder de indruk van sterkhouder Club Brugge: "Bij de beste spelers van België"

Zondag staat met Club Brugge-Anderlecht een topper op het programma. Brian Riemer weet welke Club-speler hij het meest in de gaten moet houden.

Met 4 op 6 in de reguliere competitie tegen Club Brugge kan Anderlecht met een goed gevoel naar Jan Breydel trekken. Eind februari boog paars-wit nog een 1-0 achterstand om in een 1-2 zege in de laatste tien minuten.

Als Anderlecht opnieuw wint in Jan Breydel, dan zet het Club Brugge op maar liefst elf punten in het klassement. Paars-wit zou blauw-zwart zou op speeldag twee al kunnen uitschakelen voor de top twee.

Riemer waarschuwt voor Vanaken

Toch is Riemer op zijn hoede. Vooral voor Hans Vanaken. De kapitein van Club Brugge scoorde in zijn carrière al 13 keer tegen Anderlecht en gaf ook al zes assists in wedstrijden tegen paars-wit.

"Voor mij is hij een kwaliteitsvolle speler. Hij is niet de snelste, maar hij is zeer slim. Vanaken is sterk met het hoofd en is de ziel van de ploeg. Alles verloopt via hem", zei Riemer op zijn persconferentie.

"We moeten hem proberen aan banden te leggen. Hij kiest heel goed positie in het strafschopgebied. Daar moeten we klaar voor zijn. Het is een speler die heel veel goed doet en die bij de beste spelers in België behoort."