Gokreclame wordt aan banden gelegd, maar er is nog een héél groot probleem

Heel wat clubs worden gesponsord door gokkantoren. Op de uitrusting moeten die sponsoren pas op 1 januari 2028 verdwijnen, maar in het stadion zal het al op 1 januari 2025 gedaan zijn met de pret. En dat heeft wel een impact op een aantal clubs. Maar er is ook nog een heel ander circuit.

In de Jupiler Pro League worden zes clubs gesponsord door sportweddenschapssites in hun stadion. Die zijn te vinden op de reclameborden in het stadion. Maar vanaf 1 januari 2025 is het gedaan met de sponsoring op die manier.

Enorm groot illegaal circuit

Langzamerhand worden in Europa reclames voor sportweddenschappen steeds meer verbannen en verboden. Een probleem voor clubs die een lucratieve sponsor zien verdwijnen, ook naar 2028 toe. Dan zal alle sponsoring weg moeten, ook van de truitjes.

De vraag is echter of de hele zaak dan van de baan gaat zijn. Heel wat supporters weten ondertussen al lang hun weg naar de diverse websites en zelfs als die aan banden zouden worden gelegd, zijn er nog andere opties.

Tijdrovende zaak

Zo zouden er op dit moment volgens Het Laatste Nieuws niet minder dan 1700 illegale goksites actief zijn binnen België. 500 andere sites van de in totaal meer dan 2200 zijn ondertussen wél al geblokkeerd, zo klinkt het.

" Bij gebrek aan middelen kunnen we de illegale sites niet harder aanpakken. Al moet ik eraan toevoegen dat we er sedert de aanstelling van onze nieuwe voorzitter meer mee bezig zijn", aldus secretaris Stefaan Savenberg.