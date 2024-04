Na de "referentiewestrijd" zonder Vanaken tegen Anderlecht: staat kapitein ter discussie bij Club Brugge?

Tegen Anderlecht viel Hans Vanaken uit door ziekte, maar Club Brugge speelde een bijzonder sterke wedstrijd. Is de kapitein nog wel incontournable?

Kapitein Hans Vanaken miste dit seizoen nog maar vier wedstrijden bij Club Brugge. Opvallend genoeg won blauw-zwart die wedstrijden allemaal. Ook vorig weekend tegen Anderlecht dus, die Nicky Hayen "een referentiewedstrijd" noemde.

Onyedika stond tegen paars-wit iets hoger en werd de uitblinker van de wedstrijd met twee goals. Tegen PAOK was Vanaken wel opnieuw fit en stond hij meteen weer in de basis. Hij zette de aanval voor de goal van Vetlesen mee op.

De kapitein haalde tegen de Grieken weer zijn gebruikelijke hoge niveau, maar stemt de wedstrijd tegen Anderlecht niet tot nadenken? Club Brugge kan ook zonder Vanaken een hoog niveau halen.

Vanaken blijft belangrijk voor Hayen bij Club Brugge

Voor Nicky Hayen is Vanaken nog altijd incontournable als hij fit is. "Hans is een heel belangrijk onderdeel van de ploeg en heeft tegen PAOK opnieuw bewezen hoe belangrijk hij is voor ons."

"Maar toen hij er vorige zondag niet bij was, hebben we bewezen dat we ook andere oplossingen kunnen vinden. Dat maakt het een sterk geheel. Iedereen die de voorbije wedstrijden onder mij gespeeld heeeft, heeft zijn waarde bewezen."

Dat Vanaken nog altijd bijzonder belangrijk is voor Club Brugge, bewijzen zijn cijfers. Hij scoorde dit seizoen al tien keer en gaf ook tien assists. Daarmee staat hij in beide statistieken in de top drie bij Club Brugge.