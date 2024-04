Voormalige publiekslieveling van Anderlecht kon afgelopen winter terugkeren naar JPL, maar niet om bij paars-wit te spelen

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Frank Acheampong besloot afgelopen winter om bij een nieuwe Chinese club aan de slag te gaan. Besnik Hasi probeerde echter om hem terug naar België te halen.

Bij Anderlecht was Frank Acheampong een van de publiekslievelingen. De Ghanese vleugelspeler viel op door zijn versnellingen aan de linkerkant en zijn beslissende doelpunten.

Blijkbaar heeft hij ook bij de coaches een blijvende indruk achtergelaten. "René Weiler en Besnik Hasi zijn me niet vergeten, want ze hebben me gebeld om naar hun club te komen", onthult hij aan La Dernière Heure.

Acheampong presteert goed in China

De laatstgenoemde probeerde Acheampong terug te halen naar de Jupiler Pro League: "Ja, Hasi wilde me bij Malinwa hebben, maar ik had al getekend bij Henan." Op 30-jarige leeftijd beweert hij niets van zijn snelheid te hebben verloren: "Ik was het geheime wapen met mijn snelheid. Ik ben trouwens nog steeds snel genoeg om meerdere tegenstanders voorbij te gaan."

Hij heeft ook nog een goede band met Francis Amuzu: "Ik praat vaak met hem, omdat hij net als ik Ghanees is. We hebben elkaar ontmoet toen ik naar België kwam voor mijn revalidatie bij Lieven Maesschalck."

Sinds zijn vertrek bij Anderlecht, heeft Franck Acheampong 48 doelpunten en 23 assists op zijn naam staan in de Chinese competitie, voor drie verschillende clubs.