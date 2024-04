Imke Courtois laat zich uit over Club Brugge en de play-offs: "Het is absurd"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Zondag 14 april wordt opnieuw een heel interessante dag voor heel wat Belgische ploegen. Wie doet de beste zaken? Dat zal nog moeten blijken. Imke Courtois had in ieder geval wel een en ander te vertellen, zo ook over Club Brugge.

Als Club Brugge kan winnen van Antwerp en Union niet van Anderlecht, dan is blauw-zwart voor Imke Courtois stilaan echt een titelkandidaat. Blauw-zwart speelde twee stevige wedstrijden al in de Champions' Play-off en lijkt zo stilaan klaar voor de eindstrijd. "Nicky Hayen brengt duidelijkheid en rust", aldus Imke Courtois in haar analyse in De Zondag. "Club Brugge is nu al twee wedstrijden op rij echt sterk." Om vervolgens wel nog eens het systeem van de play-offs door de mangel te halen. © photonews "Ik begrijp het dat de halvering van de punten zorgt voor nieuwe spanning en entertainment, maar het wordt nu echt wel een beetje absurd. Van twintig punten voorsprong plots naar vijf en straks misschien drie", geeft ze aan. Union zou de titel meer verdienen "Op basis van het hele seizoen zou Union SG de titel misschien dan meer verdienen dan Anderlecht of Club Brugge." Toch maakt blauw-zwart indruk, ook in de Conference League speelden ze een prima partij tegen PAOK Saloniki. "Die strafschop? Thiago stond als eerste op het lijstje en had hem misschien zelf moeten doorgeven, maar het was niet aan Hans Vanaken om een spits zonder vertrouwen de bal af te nemen bij een elfmeter", besloot Courtois.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg Club Brugge - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.