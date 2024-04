Bondscoach Domenico Tedesco zal snel moeten zijn als hij deze Anderlecht-speler bij de Rode Duivels wil zien

Na zijn blessure verkeert Francis Amuzu weer in goed vorm bij Anderlecht. Zal dit ertoe leiden dat hij in de komende maanden wordt opgeroepen door Ghana?

Francis Amuzu heeft de dubbele nationaliteit. Hij werd geboren in Ghana maar trok al snel naar België. De aanvaller kwam al wel uit voor de beloftenploegen van de Rode Duivels, maar kan nog voor Ghana kiezen.

Dit had afgelopen winter zelfs al kunnen gebeuren. "Ze hebben me min of meer gevraagd, maar ze wisten dat ik geblesseerd was. Misschien had ik ja gezegd. Omdat ik niet kon gaan, heb ik nog de keuze tussen België en Ghana", vertelde hij aan La Dernière Heure.

Zijn keuze is dus nog niet definitief, hoewel zijn hart lijkt te neigen naar Ghana: "Ik heb tijd om tussen deze twee landen te kiezen waar ik veel respect voor heb. Het is duidelijk dat ik Ghana heb gevolgd op de Africa Cup. Er hangt een andere sfeer dan hier, vooral met die Afrikaanse muziek."

Maar voor Amuzu zijn keuze moet maken, zal hij eerst nog met Anderlecht strijden voor de titel in de Jupiler Pro League. Hij maakte al in iedere wedstrijd van de play-offs minuten.

Anderlecht is momenteel leider in de competitie met 38 punten. Zaterdag zal de club op bezoek gaan bij KRC Genk.