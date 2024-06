Opvallend: Westerlo ziet miljoenen-wintertransfer alweer andere oorden opzoeken

KVC Westerlo wist zich afgelopen seizoen pas op de slotspeeldag te redden in de Jupiler Pro League. Dit seizoen willen ze een stapje hogerop mikken en een veiliger seizoen doormaken. Ondertussen nemen ze wel afscheid van een speler.

Karol Borys is een getalenteerde Poolse international die pas afgelopen winter voor een kleine twee miljoen euro naar KVC Westerlo kwam. Nu gaat hij alweer andere oorden opzoeken, zo blijkt uit nieuws vanuit Slovenië.

Maribor heeft hem echter aangekondigd als nieuwe speler. Hij zou op huurbasis voor één jaar naar Slovenië trekken, al zou er ook een optie zijn om hem nadien definitief aan te kopen. En dus zijn ze bij Maribor alvast in de wolken.

© Photonews

"Hij is een uiterst getalenteerde speler die ondanks zijn jeugdigheid niet onopgemerkt is gebleven en al een lucratieve transfer achter de rug heeft. Met Karol kregen we die extra dosis creativiteit die we nodig hadden."

Maribor in de wolken met transfer

"We weten dat Josip Iličić laat terugkeert van het EK er is geen echte vervanger voor hem en we moesten een nieuwe oplossing vinden. Karol is een speler die zich onderscheidt door zijn snelheid, dynamiek en technische perfectie."

"Hij heeft een groot potentieel, maar het belangrijkste is dat hij ook een grote uitdaging ziet in ons gemeenschappelijke verhaal en graag naar Maribor wilde komen. Karol Borys is de eerste versterking, maar nu gaan we verder", aldus sterke man Marko Šuler van Maribor.