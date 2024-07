Standard heeft verregaande interesse in voormalige Rode Duivel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het is nu acht jaar geleden dat Christian Kabasele het Belgische kampioenschap verliet. Standard zou hem willen terughalen.

Vorige zomer vertrok Christian Kabasele, na zeven jaar in Londen en 166 wedstrijden voor Watford, voor niet minder dan 6,5 miljoen euro. In een door Mogi Bayat gecoördineerde transfer tekende de Belgische verdediger bij Udinese.

Na een seizoen waarin hij als basisspeler begon, speelt Kabasele nu nauwelijks meer in Friuli: in 2024 heeft hij slechts twee minuten in de Serie A gespeeld.

Standard waagt een poging voor Christian Kabasele

Met zijn laatste contractjaar in zicht, zou hij Udinese kunnen verlaten. Volgens Sacha Tavolieri heeft Standard zijn naam op de lijst voor de zomerse transferperiode gezet.

Het enige probleem? Het salaris van de voormalige Rode Duivel (twee basisplaatsen in het nationale team) zou een obstakel kunnen zijn voor zijn komst naar de oevers van de Maas.

De komst van Bosko Sutalo zit in een afrondende fase, maar Standard blijft op zoek naar andere verdedigers om het vertrek van Zinho Vanheusden, Merveille Bokadi en Konstantinos Laifis op te vangen.