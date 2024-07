Vertonghen zijn volgende beslissing komt dichterbij, Anderlecht heeft weer hoop gekregen

Jan Vertonghen nam vrijdag afscheid als international. De 37-jarige verdediger heeft echter nog met geen woord gerept over wat hij bij Anderlecht gaat doen. En dat is waarschijnlijk goed nieuws voor Jesper Fredberg.

Fredberg zit al maanden te wachten op een beslissing van Vertonghen. Gaat hij doorgaan of niet? Op dit moment is hij trouwens een vrije speler, want zijn contract liep af op 30 juni. Maar dat hij afscheid nam van de Rode Duivels en niet het einde van zijn carrière aankondigde, heeft Jesper Fredberg hoop gegeven.

Volgende week wordt zijn beslissing verwacht, maar Vertonghen is er de man niet naar om twee keer in één week een grote aankondiging te doen. Het voedt het vermoeden dat hij er nog een jaartje gaat bijdoen bij paars-wit.

Zijn management is trouwens in gesprek met de club en dat lijkt allemaal geen al te groot obstakel te vormen. Vertonghen wil wel afspraken hebben in zijn contract. Dat hij soms eens een training mag missen en dat hij in december wat tijd met zijn kinderen kan doorbrengen als zij vakantie hebben.

Dat zou allemaal geen probleem zijn, want Fredberg zou al blij zijn als Vertonghen terugkeert. Dat betekent dat hij één verdediger minder moet gaan zoeken. Want hij heeft nog geen vervanger voor Zeno Debast.

Op dit moment zal Anderlecht zelfs op stage moeten vertrekken met enkel Amando Lapage als centrale verdediger die ook deel zal uitmaken van de A-kern komend seizoen.