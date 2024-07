Staat de deur opnieuw op een kier voor Anderlecht? Celtic kondigt komst van nieuwe doelman aan en... het is niét Kasper Schmeichel

Celtic FC heeft de komst van een nieuwe doelman aangekondigd. En het is niét Kasper Schmeichel. Staat de deur voor een verleng verblijf bij RSC Anderlecht opnieuw op een kier?

Celtic FC heeft vandaag de komst van Viljami Sinisalo officieel gemaakt. De Schotse topclub betaalt ruim één miljoen euro voor de 22-jarige doelman. De drievoudig Fins international zette zijn handtekening onder een contract voor vijf seizoenen.

De Schotse media zijn echter duidelijk: Celtic ziet in Sinisalo dan wel een toekomstige titularisdoelman, maar hij zal Joe Hart - de Engelsman zette na vorig seizoen een punt achter zijn carrière - niet vervangen als nummer één in Celtic Park.

🆕 Tervetuloa, Sinisalo! 🇫🇮



Highly-rated Finnish International goalkeeper Viljami Sinisalo joins #CelticFC from Aston Villa on a five-year deal - subject to international clearance ✍



Welcome to Paradise, Viljami! 🍀 — Celtic Football Club (@CelticFC) July 16, 2024

Het is nog steeds Kasper Schmeichel die eerstdaags zijn krabbel zal zetten onder een contract bij The Bhoys. De Deense doelman heeft reeds een akkoord met Celtic. Door zijn vakantie werden de medische proeven echter verlaat, waardoor de planning achteruit is geschoven.

Op dit moment lijkt de kans nog steeds onbestaande dat Schmeichel zijn contract bij RSC Anderlecht alsnog zal verlengen. De Deense international stond er vorig seizoen onder de lat, maar er werd geen akkoord gevonden over een verlengde overeenkomst.

Waar staat Kasper Schmeichel volgend seizoen in doel?

Bovendien heeft Schmeichel nog een plan B in de schuif liggen. Ook bij Wolverhampton Wanderers ligt een contractvoorstel klaar. Al is de kans nog steeds héél groot dat Celtic eerstdaags nog een doelman kan voorstellen.