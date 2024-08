'OH Leuven gaat shoppen in eigen land en heeft nieuwe spits gevonden'

OH Leuven heeft zijn competitiestart niet gemist. Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Beerschot volgde meteen de 3-1 overwinning tegen KRC Genk.

Zo konden de troepen van Oscar Garcia met een goed gevoel beginnen aan het nieuwe seizoen. Maar zijn ploeg zal nog versterkt worden met een spits, eentje die we kennen.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Mickaël Biron op een zucht van OH Leuven. Er werd een overeenkomst gevonden met RWDM.

De spits wordt dit jaar gehuurd, wat OHL zo'n 300.000 euro zal kosten. Er hangt wel een aankoopoptie aan vast die verplicht kan worden als de club in 1A blijft. Hij legt woensdag zijn medische tests af.

Dan moet OH Leuven 1,7 miljoen euro betalen en zou Biron een contract van drie seizoenen moeten tekenen. RWDM kaapte de spits in 2022 nog voor 2,5 miljoen euro weg bij KV Oostende.

