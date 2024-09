Ondanks magere 8 op 15 ziet Pocognoli het zeer positief voor derby tegen Anderlecht

Union SG beleefde nog geen veelbelovende start van het nieuwe seizoen. Na vijf speeldagen hebben ze amper 8 op 15 weten te pakken. En ook het voetbal was nog niet altijd even goed te noemen. Dan maar beterschap tegen RSC Anderlecht?

RSC Anderlecht was na vijf speeldagen co-leider in de Jupiler Pro League met 10 op 12, Union SG volgde op twee punten. Bij een overwinning in de Brusselse derby kan Union dus over Anderlecht springen.

Paars-wit heeft wel nog een wedstrijd tegen Genk in te halen, dus de kloof had groter kunnen zijn. Bovendien speelde Union SG tot op dit moment nog geen briljant voetbal.

© photonews

Toch wil nieuwbakken hoofdcoach Sebastien Pocognoli nog niet gaan wanhopen. Volgens hem zal het allemaal wel goedkomen en hij wil dan ook focussen op het positieve.

"We moeten het in de huidige context op karakter en mentaliteit doen", verwees hij na de puntendeling op bezoek bij STVV naar de vele geblesseerden en afwezigen.

Staan in de top-5

"Uiteraard moeten we het in bepaalde situaties veel beter doen. Maar onze eerste helft was goed, we konden enkele kansen afdwingen. De bal viel alleen niet goed. We zijn het blijven proberen, mijn spelers verdienden meer."

Toch zag hij positieve zaken: "Als je ziet wat we nu met deze kern kunnen brengen, dan is dat positief voor de toekomst. We moeten het positief bekijken: we hebben acht punten en we staan in de top vijf."