Wouter Vrancken maakt grapje bij Europese topaffiche van KAA Gent

KAA Gent speelt deze week op bezoek bij Chelsea. Een absolute hoogdag voor de Buffalo's.

KAA Gent raakte de voorbije maand goed in vorm. De efficiëntie bij de troepen van Wouter Vrancken is bijzonder groot. Dat belooft alvast voor de clash tegen Chelsea in de Conference League.

Op de persconferentie na de match tegen OH Leuven kon er bij de coach van KAA Gent zelfs een grapje van af over de Europese tegenstander.

“Ik denk dat Chelsea bang is, want de man (Cole Palmer, red.) die net vier keer scoorde, staat niet op hun Europese lijst”, klinkt het bij Het Laatste Nieuws.

Vrancken weet wel beter. Zijn ploeg staat voor een heel zware opdracht. “Nee, serieus: als je realistisch bent, dan liggen onze kansen niet hoog. Chelsea speelt zijn beste seizoen in jaren en kan regelmatig roteren.”

De positie van iemand als Cole Palmer illustreert dat bijzonder goed. “Als je Cole Palmer niet op je Europese lijst hoeft te zetten, dan wil dat zeggen dat je héél veel kwaliteit hebt. Maar wij willen ons tonen.”