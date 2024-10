Geweldige week voor België! Club Brugge, Anderlecht, Cercle en Union zorgen voor een exploot op de UEFA-coëfficiëntenlijst

Wat een week voor België! Met 1.400 punten behaald, eindigen onze clubs op de tweede plaats in de ranglijst van de week per land, en komen ze al in de buurt van het totaal van het seizoen 2020-2021.

Club Brugge heeft de week van de Belgische clubs perfect gelanceerd door woensdag hun eerste overwinning in de Champions League te behalen tegen Sturm Graz. Op donderdag volgden onze vertegenwoordigers hun voorbeeld. RSC Anderlecht boekte een prestigieuze overwinning op Real Sociedad, terwijl Cercle Brugge Sint-Gallen versloeg. Enkel KAA Gent verloor van Chelsea, terwijl Union Saint-Gilloise gelijkspeelde tegen Bodo/Glimt. Drie overwinningen, een gelijkspel en een nederlaag; dit resultaat levert België 1.400 extra punten op, waardoor het de op één na beste natie van de week is. Onze competitie blijft op de 8e plaats in de Europese ranglijst staan. La Belgique lance enfin fort la saison de son coefficient !



Anderlecht et Bruges commencent également à bonifier leur coef perso



België nadert al 2020-2021 Er zijn deze week niet veel veranderingen geweest. De Portugezen, net voor België, behaalden twee overwinningen, speelden twee keer gelijk en leden slechts één nederlaag. Tsjechië profiteert van de resultaten van Sparta Praag in de Champions League om in de buurt te blijven. De verschillen nemen iets toe, maar het seizoensbegin blijft zeer positief voor België, met al 5.200 punten voor het jaarlijkse coëfficiënt, slechts 0,800 punt minder dan het totaal van het seizoen 2020-2021, dat zal worden afgetrokken aan het begin van het nieuwe seizoen.