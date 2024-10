Goots gigantisch onder de indruk van Antwerpspeler: "Tackle, bodycheck, niet één slechte pass"

Standard was duidelijk een maatje te klein voor Royal Antwerp FC. De Rouches gingen op de Bosuil met 3-0 onderuit.

Royal Antwerp FC speelde een knappe partij tegen Standard. Onder alle stralen van de uitblinkers verdween het debuut van Andreas Verstraeten in de schaduw.

De 18-jarige youngster krijgt echter de nodige lof van Patrick Goots. “We kunnen er nochtans niet omheen dat die jongen het super heeft gedaan”, klinkt het in Gazet van Antwerpen. “In de eerste minuut gooide hij er al een tackle in. Niet veel later volgde een bodycheck om een tegenaanval eruit te halen.”

Verstraeten liet de nodige duelkracht zien op het middenveld. Hij draaide meteen moeiteloos mee in het geheel. “Ik kan me niet voor de geest halen dat hij één slechte pass heeft gegeven.”

Een vergelijking met Arthur Vermeeren wil Goots niet maken, daarvoor moet Verstraeten nog heel veel bevestigen. Toch heeft hij zijn potentieel getoond en Antwerp kan er alleen maar goed bij varen.

Het is uitkijken welk elftal trainer Jonas De Roeck volgende week tussen de lijnen zal brengen voor de topper op bezoek bij KRC Genk.