Union SG-coach Sébastien Pocognoli doet verrassende uitspraak voor wedstrijd tegen KRC Genk

Deze zondag kijken Union SG en KRC Genk elkaar in de ogen. Volgens coach Sébastien Pocognoli een duel tussen de twee ploegen die het beste voetbal van België brengen.

Na het 1-1 gelijkspel tegen AS Roma in de Europa League op donderdag krijgt Union SG maar weinig rust. Zondag moeten de Brusselaars het alweer opnemen tegen KRC Genk in de JPL.

KRC Genk is de ploeg van het moment en maakt al heel het seizoen indruk. Union SG scoort weinig, zit in een moeilijkere periode en staat pas op de tiende plaats. Maar coach Pocognoli vindt dat zijn ploeg samen met Genk het beste voetbal van het land brengt, toch een verrassende uitspraak.

"Ik denk dat we de twee ploegen zijn in België die het beste voetbal brengen, dus wordt het voor de neutrale toeschouwer een aangenaam kijkstuk, denk ik", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

Pocognoli komt zo oog in oog te staan met de club waar het voor hem allemaal begon als prof. Hij debuteerde bij de eerste ploeg van KRC Genk en speelde uiteindelijk 50 wedstrijden voor de Limburgers.

"Tegen Genk spelen blijft voor mij inderdaad wel speciaal, ik kijk er dan ook echt naar uit. Ik ken er veel vertrouwde gezichten en er lopen ook enkele jonkies rond die ik heb getraind in de jeugd, die nu bij de A-ploeg zitten. Het maakt me trots dat ik hen een bepaalde basis heb kunnen bijbrengen en ze zich nu ook mogen tonen bij de grote jongens."