Geen twijfel meer mogelijk? "Grote favoriet voor de titel, zeker nu ze dat durven"

Vorig seizoen was het een spannende race richting de landstitel. Ook dit jaar zou het wel eens spannend kunnen worden.

KRC Genk is momenteel met zes punten voorsprong op eerste achtervolger Club Brugge leider in de Jupiler Pro League. Maar we weten allemaal wat er gebeurt vlak voor de start van de play-offs.

De achterstand van zes punten is dan meteen maar drie eenheden mee. KRC Genk doet het heel goed met de aanpak van Thorsten Fink. Toch ziet Marc Degryse hen niet als de grootste titelkandidaat dit seizoen.

“Kan Fink de kers op de taart zetten en een prijs pakken? Zij worden alleszins de grootste uitdager voor Club Brugge”, is hij duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Nochtans liet blauwzwart tot nog toe zeer wisselvallige resultaten zien. Puur op de punten stelt Club Brugge dan ook teleur, maar je ziet wel dat de progressie begint te komen.

De Champions League zal hen immers ook punten kosten, maar dat valt nog op te vangen. “Hoe dan ook is Club voor mij de grote favoriet voor de titel. Zelfs met al die jeugdspelers. Dat is toch opvallend.”

“Seys, De Cuyper, Talbi, Vermant… Ze krijgen kansen en moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Het komt niet enkel van de ervaren mannen. Ik vind het een goede zaak dat zó’n club dat durft”, besluit de analist.