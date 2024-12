Camero Puertas blikt voor het eerst terug op zijn Union-periode en woelige transfer naar Saudi-Arabië: "Uiteraard was het mijn ambitie om Champions League te spelen, maar..."

De indrukwekkende prestaties van Cameron Puertas in België leverden hem een transfer naar Saudi-Arabië op. Hoewel Puertas zich inmiddels goed heeft aangepast aan zijn nieuwe omgeving, blijft zijn tijd bij Union een van de mooiste periodes in zijn carrière.

Na dertien wedstrijden bij Al-Qadsiah heeft Puertas één goal en twee assists op zijn naam staan. Zijn team speelt bovenin mee in de Saudi Pro League, met evenveel punten als het Al-Nassr van Cristiano Ronaldo.

“Tegen de grote clubs speel je echt een topmatch. In de andere wedstrijden ligt het tempo lager. Onlangs heb ik 12,5 kilometer afgelegd in een wedstrijd en 1000 meter aan hoge intensiteit. Die cijfers haalde ik ook in topwedstrijden in België," vertelt Puertas in Het Nieuwsblad.

Voor veel voetballiefhebbers is de keuze van de 26-jarige aanvaller om naar Saudi-Arabië te gaan zeer vreemd. Zeker omdat Puertas verschillende Europese belangstellingen had zoals Ipswich Town, Stuttgart en Borussia Mönchengladbach.

"Uiteraard was het mijn ambitie om Champions League te spelen. Er lagen wel wat Europese clubs op de loer, maar die waren niet meteen bereid om 15 miljoen te betalen. Uiteraard speelde het financiële aspect een rol."

Ondanks zijn verhuis naar Saudi-Arabië blijft Puertas Union volgen. “Als ik kan kijken, doe ik het. Union blijft een van de mooiste periodes van mijn leven. Ik heb veel te danken aan Alexander Blessin. Hij gaf me bij zijn komst meteen het vertrouwen."