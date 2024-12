🎥 Incidentrijk duel in CPL: Wereldgoal die niets oplevert, sterfgeval bij speler en supporter die uit tribune dondert

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Patro Eisden won zondag met 1-3 van Jong Genk in de Challenger Pro League. Het duel stond bol van de incidenten.

Jong Genk kwam dankzij een heerlijke vrije trap van Thomas Claes op voorsprong tegen Patro Eisden. De beelden van deze wereldgoal kan je hieronder bekijken.

Maar Patro Eisden gaf niet op en scoorde drie keer via Jordan Renson op een stilliggende fase. En zo pakten Stijn Stijnen en co opnieuw de drie punten. Samen met RWDM blijven zij derde in de stand van de Challenger Pro League.

De omstandigheden waren moeilijk, zo vertelde Stijnen achteraf aan Het Belang van Limburg. “Vlak voor de aftrap kreeg Raoul Kenne het nieuws dat er iemand overleden was”, klinkt het.

En dat was niet alles. “Tijdens de match viel een Patro-supporter van de tribune. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd”, gaat de coach van Patro Eisden verder.

Gelukkig zonder al te grote verwondingen. De supporter mocht zondag nog het ziekenhuis verlaten. “Dat waren ingrediënten die ons uit het lood konden slaan, maar we bleven rustig en maakten de wedstrijd professioneel af.”