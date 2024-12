Jelle Vossen komt met heel belangrijke tip voor toptalent Karetsas

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Konstantinos Karetsas scoorde afgelopen weekend zijn eerste doelpunt voor de A-ploeg van KRC Genk. Jelle Vossen komt alvast met een belangrijke tip.

KRC Genk had vorige zondag maar weinig moeite met Anderlecht. Een goede prestatie van de hele ploeg, al was het voor Konstantinos Karetsas nog iets specialer.

Hij scoorde zijn eerste voor de A-ploeg van KRC Genk en werd daarmee ook de jongste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de club. Hij was 17 jaar, 1 maand en 3 dagen oud.

Hij wordt, en niet alleen in België, als een asboluut toptalent gezien. Op zijn 15e werd hij de jongste doelpuntenmaker in het profvoetbal in ons land, toen nog bij Jong Genk. Zulte Waregem-spits Jelle Vossen heeft nog een goede tip voor Karetsas.

"De beste tip die ik hem dan ook kan geven, is om rustig te blijven", vertelde de ex-Genkie bij Het Belang van Limburg. "Hij zal nu omschreven worden als het grote, nieuwe, aankomende talent. Dat is voor jonge spelers niet altijd een zegen."

"Er zal heel veel aandacht op hem gevestigd worden de komende tijd. Het is beter om je nu in de schaduw te ontwikkelen en zo stap voor stap progressie te maken", besluit hij.