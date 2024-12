Duel der Lage Landen: Bart Verbruggen kan sensationele transfer maken naar Premier League-topclub, al kan jonge Belg daar stokken in de wielen steken

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bart Verbruggen staat volgens The Daily Mail bovenaan het verlanglijstje van Manchester United. Al kan een Belgische keeper er wel een stokje tussen steken.

De jonge doelman van Nederland maakte in 2023 de overstap van Anderlecht naar Brighton & Hove Albion, waar hij sindsdien indruk heeft gemaakt. Nu wordt hij gekoppeld aan een mogelijke transfer naar de Premier League-grootmacht, die naar verluidt veertig miljoen euro voor hem zou willen betalen.

Het is geen verrassing dat Manchester United nu interesse toont, aangezien de club op zoek is naar een nieuwe keeper na een aantal wisselvallige prestaties van Onana. De keeper verving vorig seizoen clubicoon David De Gea.

Senne Lammens

Naast Verbruggen heeft Manchester United ook interesse in Senne Lammens. De doelman van Antwerp wordt gezien als een goedkopere optie dan Verbruggen.

De keuze tussen Verbruggen en Lammens zal afhangen van de prioriteiten van Manchester United. Verbruggen lijkt de voorkeur te krijgen vanwege zijn ervaring in de Premier League en zijn hogere marktwaarde, maar Lammens biedt mogelijk een interessante optie als de club op zoek is naar een goedkopere oplossing voor de lange termijn.

In de komende weken zal het duidelijker worden of Verbruggen of Lammens daadwerkelijk de overstap naar Manchester United maakt. Beide keepers hebben alvast veel potentieel.