Mag Butez de champagne ontkurken? 'Na Como, Lens én Belgische topclub heeft ook dit team uit Europese topcompetitie zich officieel gemeld bij Antwerp'

Jean Butez hoopte afgelopen zomer op een transfer, maar de Fransman bleef uiteindelijk op De Bosuil. Komt zijn verhuis er in januari dan toch? De clubs staan alleszins in de rij.

Ondertussen koos Jonas De Roeck voor Senne Lammens in doel bij Antwerp FC. Voor Jean Butez was er aanvankelijk zelfs geen plaats op de bank voorzien. Al is dat inmiddels veranderd.

The Great Old wil in januari dan ook meewerken aan een transfer voor Butez. Transfermarkt schat de marktwaarde van de doelman op vier miljoen euro. Met dat bedrag is Antwerp dan ook tevreden.

Como Calcio en RC Lens hebben zich reeds gemeld én zijn bereid om bovenstaande som op te hoesten. Ook RSC Anderlecht deed opnieuw een poging, maar paars-wit is niet bereid meer dan twee miljoen euro te betalen.

De Franse media weten dat ook Stade Reims zich heeft gemeld op De Bosuil. Het nummer tien uit de Ligue 1 zit in Butez een ideale nummer één.

Welke bestemming draagt de voorkeur weg van Jean Butez?

Butez zelf heeft wel oren naar de aanbiedingen. Vooral een transfer naar zijn thuisland draagt de voorkeur weg. De Fransman speelde in eigen land enkel voor Lille OSC.