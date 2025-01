OPVALLEND: KAA Gent zoekt nieuwe doelman en polst bij oude bekende en JPL-doelman, maar Antwerp ligt op de loer

De Buffalo’s laten zich echter niet verrassen en hebben al enkele mogelijke opvolgers op het oog. Een van de namen die op het lijstje staat, is Lovre Kalinic, de voormalige Gent-doelman die tussen 2017 en 2019 voor de club uitkwam. Daarnaast is KV Kortrijk-doelman Tom Vandenberghe in beeld, die mogelijk de rol van tweede doelman kan vervullen.

De 32-jarige doelman van KV Kortrijk heeft de afgelopen weken bewezen dat hij het niveau aankan, en nu wordt hij genoemd als ideale doublure voor Davy Roef bij Gent. Vandenberghe staat ook in de belangstelling van Antwerp, maar KAA Gent lijkt de meest serieuze kandidaat om hem deze winter aan te trekken.

Aanvankelijk begon Tom Vandenberghe als tweede doelman bij KV Kortrijk, achter de IJslandse Patrik Gunnarsson. Echter, door een blessure van Gunnarsson kreeg Vandenberghe de kans om het doel over te nemen.

Naast KAA Gent is ook Antwerp geïnteresseerd in Vandenberghe. De club heeft zijn oog op de doelman gericht als een potentiële vervanger voor Jean Butez.

De komende weken kunnen wel eens bepalend zijn voor de toekomst van Tom Vandenberghe. Of hij uiteindelijk de overstap maakt naar Gent of Antwerp zal de komende weken voor meer duidelijkheid moeten zorgen.

