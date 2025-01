Marc Coucke komt met torenhoge ambities voor RSC Anderlecht dit seizoen

Marc Coucke heeft al veel hoogtepunten gehad in zijn leven, maar ook al dieptepunten. Af en toe heeft hij al flink afgezien. Dat laat hij ook openhartig weten in een uitgebreid weekendinterview.

Marc Coucke heeft al veel beslissingen genomen in zijn leven. En af en toe is daar eens een slechte beslissing bij, als we hem zelf mogen geloven.

Ambities

Maar hij had het in De Tijd ook over voetbal en over de ambities die hij met RSC Anderlecht heeft. Zo mikt hij dit seizoen als het even kan toch op een prijs. Paars-wit staat derde in de competitie, doet Europees nog mee en zit in de halve finales van de Beker van België.

"Natuurlijk wil ik wel elke week de trofeeënkast afstoffen, maar ik zou er heel graag eens een trofee bij zetten. Dit jaar? We spelen nog altijd op drie fronten mee", aldus Coucke daarover.

Veel werk

Hij snapt wel dat er heel wat zal moeten gaan gebeuren: "Als een ploeg beter is, moet je dat aanvaarden. Voetbal is een zero-sum ­game: je kan maar kampioen worden omdat al die andere geen kampioen zijn. Deze transferperiode heeft de directie dus heel veel werk."

Aan paars-wit om de komende weken de ploeg te gaan versterken - zeker gezien het nakende vertrek van Dreyer bij de hoofdstedelingen?