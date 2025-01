Patrick Goots zegt welke ploegen in de Champions Play-offs zullen geraken

Het blijft ontzettend spannend in de Jupiler Pro League. Met nog acht speeldagen op de agenda is het vooral uitkijken welke zes ploegen voor de titel zullen spelen.

KRC Genk en Club Brugge hebben een mooie voorsprong op het achtervolgende peloton in de Jupiler Pro League. Het wordt wellicht vooral uitkijken welke ploeg de zesde plaats pakt.

“De top vier, Genk, Club Brugge, Union en Anderlecht, richting de Champions’ Play-offs begint het er goed uit te zien”, zegt analist Patrick Goots in Gazet van Antwerpen.

En hij is eigenlijk ook zeker over The Great Old. “Ik heb alle programma’s eens naast elkaar gelegd en dan denk ik dat de top vijf, mét Antwerp, onveranderd zal blijven.”

Rest daarna alleen nog de zesde plek die ingevuld moet worden. Momenteel komen daar nog enkele ploegen voor in aanmerking.

KAA Gent is zesde en heeft één punt voorsprong op Standard. Charleroi en Dender hebben er vier minder dan de Buffalo’s. “Gent, Standard, en misschien ook nog Charleroi, zullen volgens mij strijden voor het resterende PO1-ticket”, besluit Goots.