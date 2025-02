Dit bedrag strijken analisten op om in Extra Time hun zegje te doen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Op maandag kan je bij de VRT terecht voor Extra Time. Filip Joos ontvangt er elke week drie gasten.

Elke maandagavond verwelkomt Filip Joos in Extra Time drie analisten om het voetbal van de voorbije week te bespreken. HUMO dokterde uit wat zijn verdienen.

Volgens het magazine betaalt de VRT 750 euro per man voor één aflevering van het programma. Maar vaste gasten verdienen meer.

Sommigen krijgen tot 1.100 euro per aflevering, anderen krijgen zelfs nog wat meer, zo is te horen in een anonieme verklaring aan het magazine.

“Onderling praten we daar weliswaar nooit over”, zegt één van hen aan HUMO. “Je weet het niet van elkaar.” En dat is misschien maar best ook.

De tarieven van Extra Time zijn ook hetgeen analisten krijgen als ze voor de VRT aanwezig zijn voor een bespreking of commentaar van een wedstrijd.

Die bedragen staan in schril contrast met wat mannen als Jan Mulder en Marc Degryse bij VTM verdienen. Zij hebben een exclusiviteitscontract en krijgen normaal een vaste vergoeding voor een heel seizoen.