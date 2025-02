Benito Raman is de kritiek meer dan beu: "Als mensen daar een probleem mee hebben, is dat hun probleem"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Benito Raman was opnieuw trefzeker met twee goals: de 1-0 na een kwartier en de 2-1 vlak na de pauze. Daarmee zit hij al aan tien competitiedoelpunten dit seizoen, en dat in amper negen basisplaatsen.

“Ik voel me scherp voor doel en de ballen vallen goed. Momenteel maak ik makkelijk goals”, zei Raman. “Misschien had ik er nog eentje extra kunnen maken, maar ik mag niet klagen. Alleen jammer dat het ons niet meer dan één punt oplevert.”

Twee weken geleden excuseerde hij zich nog bij de Anderlecht-fans na een doelpunt in het Lotto Park, maar tegen AA Gent juichte hij wél. “Wat ik ook doe, er is altijd commentaar", lachte Raman.

“Als ik niet vier, is het een probleem. Als ik wel vier, ook. Dus heb ik beslist: vanaf nu vier ik altijd. Wie daar moeite mee heeft, moet dat maar accepteren.”

Met een goal van Hairemans leek de zege binnen: 3-1, de eerste sinds 24 november. Maar in een dolle slotfase kantelde alles. Gudjohnsen kopte de 3-2 binnen en in minuut 94 maakte Gambor gelijk. De VAR keurde het doelpunt pas goed in minuut 103, na een ellenlange review.

De twijfelachtige beslissing zorgde voor frustratie bij Raman. “We hebben de beelden gezien, en het was gewoon buitenspel", zucht hij. “Als je daar tien minuten voor nodig hebt, vraag ik me af wie daar in de VAR-room zat en waar ze mee bezig waren.”