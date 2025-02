🎥 Niet normaal meer! Dit doen er weinigen Colin Coosemans na!

Of het nu medische of sportieve staf is... ze gaan Brabantse trekpaarden nodig hebben om Colin Coosemans nog aan de kant te houden. De doelman is nog steeds niet 100 procent, maar toonde tegen Antwerp weer zijn onversneden klasse.

Colin Coosemans maakte dit weekend opnieuw indruk. De doelman van Anderlecht stopte een schot van maar liefst 162 km/u. Anderlecht ontving Antwerp dit weekend in een beladen duel, gezien de recente geschiedenis tussen beide teams. Hoewel de Brusselaars uiteindelijk de overwinning pakten, was de eerste helft erg evenwichtig. Coosemans zorgde voor een cruciale redding die het Lotto Park deed ontploffen. Antwerp kwam dreigend opzetten en een keihard schot van Tjaronn Chery, geflitst op 162 km/u, bezorgde David Hubert even een angstig moment. Met een fenomenale reflex strekte Coosemans zijn linkerarm om de bal te keren, waarmee hij zijn ploeg voor een tegengoal behoedde. Een spectaculaire redding "voor de fotografen"? Zeker niet. De snelheid en de curve van de bal – die in de herhaling nog beter te zien waren – maakten het een bijzonder lastige klus voor de Anderlecht-doelman. Vorig seizoen stond Coosemans in de schaduw van Kasper Schmeichel en kreeg hij amper de kans om zich te bewijzen. Maar sinds het vertrek van zijn concurrent toont de 32-jarige keeper week na week dat hij het in zich heeft om de nummer één van Anderlecht te zijn. 🧨 | Même un tir à 162 km/h ne traverse pas Colin Coosemans. 🧤🧱 #ANDANT pic.twitter.com/qNsxKkZlEs — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) February 9, 2025