"Alsof ze Pablo Escobar hadden gearresteerd": Radja Nainggolan doet boekje open en spreekt over nacht in de cel

Zaterdag heeft Radja Nainggolan nogmaals zijn onschuld uitgesproken. De speler van Lokeren-Temse werd beschuldigd in een zaak rond internationale drugshandel. "Maar ik heb geen enkele vraag over drugs gekregen."

Het begon met een onverwachte terugkeer naar België en een geslaagde start bij zijn nieuwe club, Lokeren-Temse. Radja Nainggolan maakte zelfs indruk met zijn Olympisch doelpunt, een hoekschop die binnen ging tegen Lierse, enkele minuten na zijn invalbeurt.

Pablo Escobar

En plotseling doken de problemen op: er werd gemeld in de pers dat de voormalige Rode Duivel was gearresteerd in verband met een zaak van internationale cocaïnehandel.

Na snel te zijn vrijgelaten, hervatte de Ninja de training met zijn club. Bijna twee weken na zijn arrestatie gaf Nainggolan een interview aan Het Laatste Nieuws. Hij beschrijft de behandeling die hij heeft ondergaan.

Geen vragen over drugs

"Mijn ondervraging duurde vier uur. Om 18 uur was het te laat om mij aan de onderzoeksrechter te presenteren. Ze vertelden me dat ik de nacht in de cel zou doorbrengen. Daarna verspreidde het nieuws zich snel", betreurt Nainggolan. "De gevangenis is een zeer vreemde ervaring die ik niet nogmaals wil meemaken. Het is niet prettig om je naam besmeurd te zien. Ze hebben me neergezet als een drugshandelaar, kom op..."

"Het is alsof ze Pablo Escobar hebben gearresteerd, terwijl ik niets te maken heb met die drugszaken waarmee mijn vriend is geassocieerd. Er werd me geen enkele vraag gesteld over drugs. De ondervragers wilden vooral weten wat mijn relatie was met die persoon."