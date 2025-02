"Nooit gezien sinds Doku": jonge Belg maakt furore in zijn eerste wedstrijd na transfer

Kazeem Olaigbe is goed aangekomen in Rennes. Nauwelijks ingevallen, was hij al betrokken bij het tweede doelpunt van zijn team. De supporters van Rennes zijn al onder de indruk van het talent van de Belg.

Maandag verliet Kazeem Olaigbe Cercle Brugge en werd officieel aangekondigd als nieuwe speler van Stade Rennais. Deze zaterdag zat de Belgische winger al op de bank en kwam zelfs in het spel in de 84e minuut. Het duurde niet lang voordat hij impact had op de Franse club. Slechts 24 seconden na zijn invalbeurt gaf hij een pre-assist. Het jonge Belgische talent doet uitstekend werk en gaf de bal aan Adrien Truffert in de zestien, die de bal perfect klaar legde voor Mahamadou Nagida, die hem alleen nog maar hoefde binnen te duwen. Dat was de 0-2 en de beslissende goal. De overwinning doet Rennes goed en brengt hen omhoog in het klassement. De mannen van Habib Beye staan momenteel op de 11e plaats in het kampioenschap met 23 punten, 10 punten minder dan de huidige top 6. "Nooit gezien sinds het vertrek van Doku", roept een supporter uit op X. Of ook: "Olaigbe, ik hou nu al van je!" Een spectaculair debuut dus, om al meteen het hart van de Rennes-fans te veroveren.