Het wordt weer 'njet': nieuw competitieformat moet vandaag gestemd worden, maar deze clubs zijn tegen

Vandaag wordt in Diegem opnieuw geprobeerd een competitieformat met minder wedstrijden goed te keuren, maar de kans op slagen lijkt klein. De G5-clubs (Anderlecht, Antwerp, Club Brugge, Genk en Gent) plus Standard willen een hervorming volgens Europees model.

Het voorstel van de Pro League houdt in dat niet alle teams twee keer tegen elkaar spelen. Clubs zouden tegen zes ploegen slechts één keer uitkomen en tegen de andere negen twee keer. Dit zou resulteren in 34 speeldagen in plaats van de huidige 40, met behoud van de play-offs.

Dit format wordt gesteund door de G5 en Standard, omdat het politiek gezien het meest haalbare lijkt. De Champions’ Play-offs met zes clubs blijven bestaan, zonder puntenhalvering. Ook de Europe Play-offs blijven behouden, terwijl de Play Downs met vier teams verdwijnen.

Toch is er forse tegenstand, vooral bij de kleinere clubs (de K11). Zij vrezen dat een competitie met minder speeldagen nadelig voor hen uitpakt en willen vasthouden aan een volledige reguliere competitie. Zonder hun steun wordt de noodzakelijke tweederde meerderheid niet gehaald.

De dreiging van de G5 plus Standard om zelf de tv-rechten te verkopen, maakt weinig indruk. Het nieuwe tv-contract is voorlopig onder voorbehoud getekend, waardoor er nog veel onzekerheid is over de financiële impact van een hervorming.

Als er vandaag wordt gestemd, is dat vooral uit politieke overwegingen. Na een stemming moet er 22 dagen worden gewacht voor een nieuwe stemming, waardoor de beslissing op de Algemene Vergadering van 20 februari mogelijk niet meer kan doorgaan.